Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Il magazine riporta infatti le parole dei due registi che hanno annunciato, in occasione del terzo GLAS Animation Festival Friday di Berkeley (Ca), che figureranno come produttori esecutivi:

Questo non lascia ben sperare sulla quantità di scene girate dai due registi che saranno presenti nel film. Ricordiamo che i due hanno lasciato la produzione verso la fine delle riprese, dopo mesi di conflitti tra loro e la produttrice Kathleen Kennedy, il co-sceneggiatore e produttore esecutivo Lawrence Kasdan e altre figure del team LucasFilm. Ron Howard ha preso il loro posto, e le riprese sono state estese di parecchie settimane per poter terminare la produzione, rigirare alcune sequenze e girarne alcune di inedite.

In questo lungo speciale avevamo spiegato il motivo per cui, molto probabilmente, la LucasFilm ha preferito licenziare i due registi prima della fine delle riprese anziché affidare a un nuovo regista le riprese aggiuntive.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.