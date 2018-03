tempo di lettura 1'

Crescono gli incassi al box-office italiano, anche se siamo sempre in calo rispetto a un anno fa quandodominava la classifica.

Sabato Il Sole a Mezzanotte – Midnight Sun ha battuto Pacific Rim – la Rivolta e si è piazzato al primo posto, raccogliendo 443mila euro, per un totale di 665mila euro in tre giorni. Il sequel del film di Guillermo del Toro vanta però la miglior media per sala, con 435mila euro e un totale di 782mila euro in tre giorni. Oggi sarà decisivo per la classifica complessiva.

Terza posizione per Metti la Nonna in Freezer, con 341mila euro e 2.1 milioni complessivi. Al quarto posto Una Festa Esagerata cresce bene e incassa 306mila euro, per un totale di 469mila euro in tre giorni. Chiude la top-five Tomb Raider, che incassa 287mila euro e sale a 2.4 milioni complessivi.

Tra le altre nuove uscite, Peter Rabbit al sesto posto incassa 282mila euro (398mila complessivi), Hostiles al settimo incassa 173mila euro (279mila complessivi). Un Sogno Chiamato Florida, all’undicesimo posto, incassa 57mila euro e sale a 87mila euro complessivi.