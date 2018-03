Spoiler

tempo di lettura 2'

Nel nuovo numero di Empire Magazine, dedicato interamente ad, si parla anche di, il cinecomic dei fratelli Russo che farà da sequel agli eventi narrati dalla pellicola in arrivo il mese prossimo.

“Non volevamo un film colossale diviso in due” ha spiegato lo sceneggiatore Christopher Markus. “Non saranno Parte 1 e Parte 2, perché altrimenti il pubblico potrebbe pensare che abbiamo troncato a metà una storia. E non è il nostro intento“.

Il film non ha ancora un titolo perché secondo i Russo si tratterebbe di uno spoiler. “È un film da punto interrogativo” ha commentato Anthony Russo. “È un’avventura epica nel senso classico del termine, con una enorme e drammatica posta in gioco“.

Alcune foto dal set hanno lasciato intendere che nel film si tornerà indietro nel tempo, cosa che permetterebbe di rivedere personaggi magari morti in Avengers: Infinity War.

I Russo, dal canto loro, hanno suggerito un’altra soluzione:

Dovreste tornare a vedere gli indizi che ci sono in Civil War per scoprire cosa succede in quel film.

Quello a cui i registi si riferiscono è con tutta probabilità il B.A.R.F.. Si tratta della tecnologia da 611 milioni di dollari di cui Tony Stark parla in Captain America: Civil War che “riesce ad influire sull’ippocampo per eliminare ricordi traumatici“. Viene definita in italiano come R.I.M.B.A., acronimo corrispondente a “Retroinquadratura memoria binaria ampliata“.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.