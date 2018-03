tempo di lettura 1'

, regista di, è al momento al lavoro sul progetto dell’adattamento cinematografico di Metal Gear Solid, celebre franchise videoludico targato Konami e ideato da

In uno dei suoi ultimi tweet, il regista ha inoltre dichiarato che amerebbe dirigere un particolare film della Marvel completamente privo di supereroi, definendolo una potenziale e assurda dramedy incentrata su un gruppo di umani. La trama, a detta dello stesso Vogt-Roberts, sarebbe pronta a includere tanto elementi magici quanto alieni.

Ecco il tweet del regista:

I want to direct a Marvel movie that features no superheroes. It would be an absurdist dramedy that follows a group of random humans who deal with that magic and aliens exist.

— Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) 23 de marzo de 2018