In una recente intervista con il Playback Podcast di Vartiety è tornato a parlare del suo ruolo in, sequel del film di Colin Trevorrow per la regia di J.A. Bayona.

L’attore ha confessato cos’è che gli era mancato particolarmente del personaggio:

Ho apprezzato avere la possibilità di vestirmi elegante e dire un paio di frasi sulla scienza. La curiosità umana, l’investigazione e la conoscenza pratica del mondo che abbiamo a disposizione è di grandissimo valore. Ma per coloro che intendono usare il regno animale e i nostri traguardi scientifici per il profitto, per l’intrattenimento scadente o, addirittura, per il potere militare, ‘guai a loro’. Mi è piaciuto quindi avere un’altra possibilità.

Il quinto film del franchise nato con Steven Spielberg approderà nelle sale italiane il 7 giugno 2018. Nel cast, oltre a Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, BD Wong e Jeff Goldblum.

La produzione di Jurassic World: Il Regno Distrutto è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra ed è terminata il 9 luglio 2017. L’uscita è fissata al 22 giugno 2018.

Questa la sinossi:

Sono passati quattro anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; Isla Nubla adesso è un luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove i dinosauri sopravvissuti cercano riparo nella giungla. Al risveglio del vulcano, inattivo fino a quel momento, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) intraprendono una campagna per salvaguardare le specie di dinosauri ancora in vita da un evento di distruzione di massa. Owen è intento a cercare Blue, il suo principale velociraptor ancora disperso nella foresta, mentre Claire nel frattempo ha sviluppato un rispetto nei confronti di queste creature, divenute ormai la sua missione. Giunti sull’isola proprio mentre la lava inizia a scorrere i due scoprono anche una cospirazione di portata globale che potrebbe far ritornare l’intero pianeta a un rovinoso stato di disordine come non si vedeva dalla preistoria.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.