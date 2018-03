tempo di lettura 1'

torneranno a lavorare insieme nella commedia per famiglie, stando a quanto riportato da Variety

Le due star di Transformers sono stati scelti per interpretare i genitori del bambino protagonista della storia. Il 12enne è un prodigio della tecnologia che lavora a un progetto di scienze che finisce per il verso sbagliato creando un legame telepatico tra il bambino e il suo cane, Henry. Il loro legame li avvicinerà ancora di più e insieme uniranno le forze per superare gli ostacoli a casa e a scuola.

Think Like a Dog è stato scritto e sarà diretto dal premio Emmy Gil Junger (If Only). Andrew Lazar (American Sniper) figura dai produttori, mentre Robert Engelman e Cory Chen della Mstar International come produttori esecutivi. ”

Le riprese partiranno presto a New Orleans.

