tempo di lettura 2'

Nella sequenza dinella quale assistiamo alla reunion tra Luke e Leia, il grande Jedi ha anche una piccola interazione – nello specifico, un occhiolino – con C-3PO. Come rivelato da, quel momento è stato improvvisato sul set. Nello script non era presente un contatto tra Luke e fidato droide e l’attore ha dunque pensato di bene di inserire spontaneamente un piccolo scambio con il suo robotico amico, in ricordo delle passate avventure contro l’Impero Galattico.

Come spiegato da Hamill:

Inizialmente, non tenevo conto di C-3PO. Dovevo passargli accanto senza interagire. Quindi ho detto a Rian “Senti, dopo tutti quegli anni di servizio, anche se di recente non ci siamo visti, C-3PO è stato qualcosa di molto simile a un compagno di avventure. Harrison [Ford] aveva Chewie, io ho avuto R2-D2 e C3-PO“. Rian è stato molto accomodante e collaborativo, e mi ha detto “Hai assolutamente ragione”. Non avevamo avuto il tempo di scrivere nulla a riguardo, quindi ho improvvisato io.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonti: ET, CBM