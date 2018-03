Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

L’alterazione della storyline relativa a Joker inè sempre stata al centro di numerose speculazioni. Il ruolo di, nel film di, è stato notoriamente ridimensionato – specialmente in fase di post-produzione – facendo sì che nel pubblico si sollevassero alcuni interrogativi circa la gestione del personaggio dello storico villain di Gotham.

Proprio Ayer, in uno dei suoi ultimi tweet, ha avuto modo di rivelare che, effettivamente, la vicenda di Joker era nata con basi e prospettive molto diverse da quanto mostrato nel montaggio finale del film:

Il film è uscito nell’agosto del 2016 e ha incassati nei botteghini di tutto il mondo oltre 746 milioni di dollari.

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?