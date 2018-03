tempo di lettura 1'

Come riportato in esclusiva da Deadline, Netflix non è solamente al lavoro su una nuova serie animata dedicata a

Il gigante dello streaming sta sviluppando anche un lungometraggio con Gina Rodriguez (Jane the Virgin), già voce della protagonista nel progetto di animazione. Il film sarà in live-action e, al momento, non sono stati diffusi i nomi dei potenziali addetti ai lavori, a partire da un regista e da uno sceneggiatore.

La protagonista è una ladra, che considera i propri crimini come dei giochi, ed è stata al centro di numerosi videogame e della serie animata degli anni 90 Dov’è finita Carmen Sandiego? (Where on Earth is Carmen Sandiego?).

Il progetto è, attualmente, in fase del tutto preliminare e non è stata comunicata alcuna possibile data di uscita.

Fonte: Deadline