tempo di lettura 1'

Il regista diè pronto a tornare dietro la macchina da presa.

Variety annuncia in esclusiva che Joe Wright dirigerà The Woman in the Window, adattamento cinematografico del romanzo best-seller di A.J. Finng.

Tracy Letts, premio Pulitzer sceneggiatrice di I segreti di Osage County, si occuperà dello script, mentre Scott Rudin (“Non è un paese per vecchi”, “The Social Network”) e Eli Bush (“Lady Bird”) figureranno come produttori.

Fox 2000 finanzierà il progetto.

La storia segue la vita da reclusa della dottoressa Anna Fox, che trascorre i suoi giorni nel suo appartamento di New York City a bere vino, a farsi maratone di film e a spiare i vicini. Un giorno Anna assiste a qualcosa che non avrebbe dovuto vedere spiando i Russell, in apparenza una famiglia perfetta.