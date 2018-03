tempo di lettura 1'

La 20h Century Fox ha rinviato l’uscita di due importanti blockbuster tratti dai fumetti Marvel, ovvero

In un primo momento le due pellicole dovevano uscire quest’anno, insieme al sequel di Deadpool. Qualche mese fa The New Mutants è stato spostato da aprile 2018 a inizio 2019.

Ora X-Men: Dark Phoenix si sposta dal 2 novembre 2018 al 14 febbraio 2019 (nella vecchia data uscirà Bohemian Rhapsody), mentre The New Mutants si sposta dal 22 febbraio 2019 al 19 agosto 2019.

L’annuncio è stato fatto dalla stessa Fox, che però non ha fornito spiegazioni. Il poco che si sa è che a breve dovevano iniziare le riprese aggiuntive di X-Men: Dark Phoenix, ma queste potrebbero essere state rinviate di qualche settimana per permettere al team di lavorare maggiormente alla struttura del film. Per quanto riguarda The New Mutants, da mesi si parla del fatto la Fox vuole un film più spaventoso di quanto mostrato nel montaggio preliminare, e che durante le riprese aggiuntive sarebbe stato aggiunto addirittura un nuovo personaggio. Nulla di tutto questo, comunque, è stato confermato ufficialmente, e il nuovo rinvio del film sembra più legato a un posizionamento migliore sul calendario (anche per evitare sovrapposizioni con Dark Phoenix).

Rimane il fatto che Deadpool 2 sarà l’unico film Fox/Marvel a uscire quest’anno.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline