Più in basso potete trovare il poster italiano di, il nuovo horror prodotto dalla Blumhouse che a giudicare dalle prime immagini promette di terrorizzare il pubblico.

Diretto da Jeff Wadlow (Kick-Ass 2), il film ruota attorno a un gioco di “obbligo o verità” che sfugge al controllo di un gruppo di amici quando qualcuno – o qualcosa – inizia a punire coloro che mentono o che si rifiutano di sottostare a un obbligo.

Protagonisti Lucy Hale (Pretty Little Liars, Scream 4) e Tyler Posey (Teen Wolf), assieme a Violett Beane (The Flash), Nolan Gerard Funk (Dear White People), Hayden Szeto (The Edge of Seventeen) e Sophia Taylor Ali(Grey’s Anatomy).

L’uscita è fissata per il 21 giugno in Italia.

