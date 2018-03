Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con USA Today ha raccontato di esser rimasto sconvolto dalla sequenza della dipartita del Leader Supremo Snoke in

L’attore ha scoperto il tutto leggendo lo script del film di Rian Johnson:

Mi hanno portato nel mio camerino ai Pinewood Studios, è lì che ho letto lo script per la prima volta su un tablet. Non ci consegnano mai delle copie stampate, e ho anche dovuto riconsegnare il tablet una volta finito.

Stavo leggendo la storia e sono finito in questa scena epica, in cui Snoke spinge Kylo Ren a uccidere Rey per compiere il suo destino. Era così avvincente, la tensione alle stelle battuta dopo battuta. Non riuscivo a immaginare come sarebbe finita. Poi ho voltato pagina…ed è successo. La fine…non di Rey, non di Kylo Ren, ma del Leader Supremo. Se n’era andato.