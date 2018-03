tempo di lettura 2'

Com’è noto, dopo il passaggio della Lucasfilm alla Disney,non è più sotto il controllo creativo di. In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di parlare proprio delle intenzioni originarie di Lucas circa l’arco narrativo riguardante Luke Skywalker.

Come dichiarato da Hamill:

In qualche modo so che George non aveva intenzione di far morire Luke prima della fine di Episodio IX, dopo aver addestrato Leia. Addestramento che – come abbiamo visto – non è presente ne Gli Ultimi Jedi. George aveva in mente un arco narrativo generale. Anche quando non aveva pianificato ogni minimo dettaglio, aveva comunque in mente le linee guida sulla direzione che avrebbe potuto dare alla trilogia sequel. Rian [Johnson] non ha scritto cosa accadrà in Episodio IX. Inizialmente il progetto era stato affidato a Colin Trevorrow e ora il tutto è sotto la guida di J.J. Abrams. È un processo evolutivo, mutevole. Quindi, quando qualcuno prende in carico uno dei film inizia essenzialmente a giocare con noi come con delle action figure a grandezza naturale!