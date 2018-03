tempo di lettura 1'

Come riportato in esclusiva dall’Hollywood Reporter,e lo sceneggiatore e regista(autore di script di titoli come Jurassic Park e Spider-Man e regista di Mortdecai) sono attualmente al lavoro su, progetto di stampo thriller targato Blumhouse.

Il film vedrà Bacon protagonista. L’attore sarà coinvolto anche come produttore. Koepp ne curerà lo script e la regia.

La trama è tratta dal romanzo di Daniel Kehlmann e narra di uno scrittore che si rifugia in una casa sulle montagne con sua moglie e sua figlia per scrivere il seguito di un libro di successo. Tuttavia, un po’ come accade in Shining, lentamente le cose sembrano prendere una piega sempre più inquietante.

Il romanzo di Kehlmann è stato pubblicato nel 2017. Bacon, lo ricordiamo, è già stato diretto da Koepp nel 1999 in Echi Mortali.

Fonte: Hollywood Reporter