Aquaman: trovata una action figure di Jason Momoa con la testa di Sebastian Stan

tempo di lettura 2'

Quando parliamo di cinefumetti siamo abituati alle più assurde bizzarrie, ma questa curiosità apparsa surientra sicuramente nel novero delle più atipiche.

Una utente di Twitter ha condiviso una foto di una action figure di Aquaman appartenente alla linea del Multiverso DC (acquistabile in catene come Walmart e Target) in cui la testa del personaggio non ha le fattezze di Jason Momoa, che interpreta il supereroe nel DCEU, ma di Sebastian Stan, il Soldato d’Inverno del Universo Cinematografico della Marvel.

Tutto parte da un tweet con l’immancabile accusa di “whitewash”, ma poi, nei commenti, viene fatto notare alla persona che ha diffuso il tutto sulla piattaforma social che – quasi al 100% – si tratta di una guasconata: qualcuno deve aver comprato l’action figure di Aquaman, sostituito la testa di Arthur Curry con quella di Bucky Barnes per poi riportarla come reso al punto vendita.

jesus they whitewashed jason momoa so much he became sebastian stan wtf pic.twitter.com/iP6q1NI9KF — cheshire KATH (@bvchanann) 25 marzo 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!