tempo di lettura 2'

A fine gennaio, l’Hollywood Reporter scriveva che, divenuto celebre grazie alla sua attività di wrestler, ma ultimamente sempre più presente sul grande schermo, era in fase di trattative per interpretare il protagonista dell’adattamento cinematografico di, first person shooter (nato in realtà come platform) concepito inizialmente su PC e convertito poi sulla quasi totalità delle console approdate in commercio nel corso degli anni.

In un’intervista rilasciata a Cinemablend, i produttori della pellicola, Andrew Form e Brad Fuller, hanno confermato il coinvolgimento di Cena specificando anche lo “stato dei lavori” del progetto:

Sì, questo film è quello a ciò stiamo lavorando adesso. E c’è anche lui. Ma non abbiamo ancora uno script e sono convinto che se dovessimo averne uno, lui potrebbe anche tirarsi fuori dal progetto qualora non gli piacesse, ma ora come ora è lui il nostro uomo.

I due hanno poi spiegato che il fattore più importante in un film come questo è il riuscire ad azzeccare il tono giusto e, proprio per questo, stanno usando Deadpool come esempio:

Stiamo lavorando su Duke Nukem e sappiamo che per un film come questo il fattore più importante è il riuscire ad azzeccare il tono giusto. Gira tutto intorno a questo elemento. Come fai ad azzeccarlo così come lo hanno azzeccato perfettamente con Deadpool? Dobbiamo riuscirci e, se arriviamo a un nulla di fatto, non faremo il film.

A produrre la pellicola per la Paramount sarà la Platinum Dunes, la compagnia di Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller; al momento non c’è ancora nessun regista collegato al progetto.

Cena è già apparso in un film della major, Daddy’s Home 2, e si appresta a figurare anche in un altro lungometraggio della Paramount, lo spin-off di Transformers dedicato a Bumblebee.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della faccenda.