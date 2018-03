tempo di lettura 2'

Durante la promozione di A Quiet Place – Un Posto Tranquilloè tornata a parlare con IndieWire del sequel di, pellicola che, secondo quanto dichiarato di recente dallo stesso regista Doug Liman, potrebbe essere nelle sue prossime priorità.

L’attrice ha parlato dei vari impegni lavorativi che ancora non hanno fatto sì che il progetto entrasse ufficialmente in produzione, nel suo caso stava lavorando a Il Ritorno di Mary Poppins e poi in A Quiet Place:

È molto importante che tutti i talent siano liberi e disponibili nello stesso periodo. Mi hanno chiesto di aderire al progetto due mesi prima che iniziassi a lavorare a Il Ritorno di Mary Poppins. [..] Doug Liman ha un’idea fantastica ed è davvero entusiasta, hanno solo bisogno di scriverlo. C’era una sceneggiatura ma ora c’è un’altra in lavorazione.

Nel cast del primo film tratto dalla graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka, oltre a Tom Cruise ed Emily Blunt, anche Bill Paxton e Charlotte Riley.