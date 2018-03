tempo di lettura 3'

Intanto, da una chiacchierata fatta da Emily Blunt con Screencrush è emerso che il rumour che la vedeva in corsa per la parte di Captain Marvel – poi andata a Brie Larson – non aveva nulla di attendibile.

Oh no, nessuno mi ha mai chiamato per quel film! Eta una notizia del tutto infondata. Ho già Mary Poppins che per me è già una sorta di supereroina. Per quel che mi riguarda ho già esaudito quel sogno. Pensaci: può volare, ha dei superpoteri, anche magici. Mi tengo stretta Mary Poppins!

