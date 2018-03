tempo di lettura 2'

Con David [Gordon Green], Danny [McBride], Jeff [Fradley], Mike [Simmonds] e Rawn [Hutchinson] ci siamo rintanati in una stanza nella quale nessuno avrebbe potuto vederci. A quel punto Chris [Nelson] ha preso la maschera dicendomi “Ok Jim, vedi un po’ di indossarla e dimmi cosa si prova“. Non appena l’ho indossata mi sono detto “Whoa”. A quel punto David mi ha chiesto “Come ci si sente, Jim?” e io ho replicato (con voce sibilante) “È perfetta per uccidere”. Era davvero perfetta!

interpreterà molte delle scene con Michael Myers nel nuovo Halloween di. Nel film, in alcune sequenze, Myers sarà inoltre interpretato da, l’attore che ricoprì il ruolo indel 1978. Courtney, tuttavia, sostituirà Castle nelle scene che richiedono una maggiore fisicità. In una delle sue ultime interviste, proprio Courtney ha avuto modo di descrivere il suo primo impatto con l’iconica maschera di Michael Myers, divenuta uno dei simboli della saga. Come spiegato dall’attore:

Nel cast, oltre a Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Andi Matichak e Judy Greer ci saranno anche Virginia “Ginny” Gardner (Runaways), Miles Robbins (Mozart in the Jungle), Dylan Arnold (Mudbound) e Drew Scheid (Stranger Things).

David Gordon Green, regista di Strafumati, dirige il film sulla base di uno script redatto in collaborazione con Danny McBride.

John Carpenter, autore del film originale, manterrà il proprio ruolo di produttore esecutivo per offrire consigli, consulenze e feedback sul progetto. L’uscita nelle sale americane è stata fissata al 19 ottobre 2018.

Fonte: CB