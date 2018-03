tempo di lettura 1'

Dal 1961 Disneyland e Disney World hanno una tradizione in base alla quale le classi di studenti in procinto di raggiungere il diploma possono visitare uno dei due rinomati parchi per festeggiare l’avvicinarsi della fine degli anni liceali.

Ebbene, l’attore e regista David Wain (Wet Hot American Summer) nel corso del podcast Penn’s Sunday School, ha dichiarato che tale tradizione – la cosiddetta Grad Nite – potrebbe essere al centro di un futuro progetto cinematografico. Come dichiarato da Wain:

Qualcuno mi ha appena rivelato qualcosa: la Disney vorrebbe fare un film su dei ragazzini che rimangono bloccati a Disney Wolrd durante la Grad School Night, è una sorta di teen movie.

L’indiscrezione, al momento, è fin troppo generica e va dunque presa con le dovute precauzioni. La Disney non ha replicato in alcun modo a quanto asserito da Wain e – a oggi – non sappiamo se il progetto esista ufficialmente e, nel caso, a quale livello di sviluppo sia giunto. Non rimane che attendere ulteriori ed eventuali dettagli.

Fonti: Penn’s Sunday School, GeekTyrant