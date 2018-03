tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa, uno dei tre nuovi poster dei parchi Disney diffusi online nelle ore scorse dalla major di Burbank potrebbe aver svelato il nuovo costume dell’Uomo Ragno.

Come annunciato a fine febbraio dal Presidente e CEO della Disney Bob Iger in compagnia del Presidente Francese Emmanuel Macron, la multinazionale prevede un piano d’investimento da 2 miliardi di dollari mirato all’ampliamento di Disneyland Paris, il theme park della Casa di Topolino situato alle porte della capitale francese. Presso il theme park verranno allestite tre nuove aree dedicate a Marvel, Frozen e Star Wars. Trovate maggiori dettagli in questo articolo e potete vedere il poster con Spider-Man qua.

Qualche giorno fa è arrivato online un Tweet (via CBM) che mostra il costume in modo più particolareggiato. Nell’immagine, che trovate qua sotto, sono visibili degli inserti di colore celeste che richiamano quelli presenti nel costume di T’Challa. Visto che Peter Parker incontrerà Shuri nei prossimi Avengers alcuni hanno già iniziato a speculare che la geniale sorella di Black Panther potrebbe aiutare il giovane Parker a potenziare il suo costume.

During #MarvelSummer, Spider-Man will meet Guests who booked a Marvel Package in this new MCU costume: pic.twitter.com/h1qzQ0CSts — ED92 (@ED92live) 20 marzo 2018

Vi ricordiamo che a Disneyland Paris dal 10 Giugno al 30 settembre 2018 arrivano i Supereroi Marvel con la Summer of Super Heroes (maggiori dettagli in questo articolo).

Cosa ne pensate?