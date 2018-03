tempo di lettura 2'

In una delle sue ultime interviste, Kelly Marie Tran ha avuto modo di parlare della sua esperienza non solo sul set di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ma anche dietro le quinte del film: l’attrice ha avuto infatti la possibilità di “intrufolarsi” in alcuni dei dipartimenti che hanno coinvolto vari addetti ai lavori dell’ottavo Episodio della saga.

In particolar modo, ha potuto vedere fin da subito la creazione degli ormai celebri Porg e ha fornito alcuni consigli sulla resa finale delle buffe creature. Com’è noto, nelle fasi iniziali di lavorazione, i piccoli esseri presenti su Ahch-To (animati in gran parte in digitale) sono stati anche fisicamente costruiti come dei pupazzi meccanici. Come svelato da Tran:

Quando [I Porg] erano ancora dei pupazzi meccanici? Si muovevano e facevano strani rumori, erano così strani! Io ho avuto in qualche modo la possibilità di vedere il processo che ha portato alla creazione dei Porg e devo dire che, fin dall’inizio, li ho trovati adorabili. La mia prima reazione è stata quella di voler sbirciare tutto ciò che aveva a che fare con loro. Anche perché non credo che qualcosa di simile sia stato mostrato prima, nell’Universo di Star Wars.

