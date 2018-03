tempo di lettura 2'

Qualche ora fa la 20th Century Fox ha annunciato lo slittamento di due dei tre cinecomic inizialmente previsti per il 2018.è stato rimandato dal 2 novembre 2018 al, mentreprima da aprile 2018 al 22 febbraio 2019, poi al

Collider sostiene di avere ulteriori informazioni in merito grazie a delle fonti interne. Per quanto riguarda Dark Phoenix, pare che dopo una prima proiezione di prova il film sia stato accolto molto bene, ma che necessiti come di consueto di riprese aggiuntive. Visti i tantissimi impegni del cast principale, i reshoot non si potranno tenere prima di agosto o settembre. Con la data d’uscita prevista per novembre, ciò comporterebbe una lavorazione in tempi troppi ristretti. Da qui la decisione di rimandare il film a febbraio (lo stesso periodo di uscita di Black Panther) per ricevere le “cure” necessarie.

Il film sui Nuovi Mutanti rappresenta un altro paio di maniche. Anche in questo caso pare che il pubblico dei test screening abbia apprezzato la pellicola di Josh Boone, ma non abbastanza. Le riprese aggiuntive che si terranno prossimamente serviranno a rendere il film più spaventoso aggiungendo un altro personaggio.

Secondo le fonti di Collider, il materiale che sarà rigirato e aggiunto ammonterà a circa il 50%. Non solo uno ma addirittura due personaggi potrebbero essere aggiunti alla storia. Il regista avrebbe inoltre avuto delle divergenze creative con lo studio, perciò in questo caso il rapporto con la 20th Century Fox non sembrerebbe proprio rose e fiori.

La major, in ogni caso, pretende un film che abbia un tono e un’atmosfera dello stesso rilievo di altri film come Logan e Deadpool.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.