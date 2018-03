tempo di lettura 2'

Dalla Cina arriva un nuovo spot tv di, l’attesissimo cinecomic dei Marvel Studios diretto dai fratelli Russo e interpretato da un cast che comprende tutti i volti più noti dell’Universo Cinematografico della Casa delle Idee.

L’anteprima ci regala sequenze inedite dal film come la Battaglia di New York e quella del Wakanda. Potete ammirarla in calce all’articolo.

Da Collider arrivano inoltre nuovi estratti dall’intervista a Sebastian Stan e a Anthony Mackie sul set del film. A proposito del cast del film, “Falcon” ha spiegato:

La cosa fantastica è che per come è impostato il film non c’è un protagonista. È davvero un film di gruppo. Se dovessi scegliere un protagonista, direi che quello è Thanos. E tutti noi gli orbitiamo intorno perché è un cattivone. Il più cattivo dei cattivi.

Sulla rimpatriata con Captain America, Sebastian Stan ha poi spiegato:

È sembrata molto naturale, non abbiamo cercato di esagerare con il momento. Il pericolo imminente in cui ci troviamo rende le cose un po’ più veloci.

I due attori hanno inoltre anticipato che ci sarà un ulteriore sviluppo nell’amicizia molto particolare tra Falcon e Bucky.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.