Come riportato da Variety,è in trattative per entrare nel cast di, scritto dallo sceneggiatore di “I Think We’re Alone Now”,, e prodotto da(La La Land) con il produttore della Automatik

La trama, per il momento, è tenuta strettamente segreta. Secondo alcune indiscrezioni, la vicenda dovrebbe seguire eventi in parte ispirati all’esperienza di Makowsky durante gli anni del liceo. La regia sarà di Cory Finley, regista di Thoroughbreds.

Tra gli ultimi film di Jackman ricordiamo The Greatest Showman, che ha raccolto oltre 400 milioni di dollari al box office globale.

Fonte: Variety