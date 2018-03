tempo di lettura 2'

Secondo un portavoce del Los Angeles Police Department,(Stand By Me – Ricordo di un’Estate, I Goonies) si è rivolto alle autorità sostenendo di essere stato pugnalato da un assalitore non identificato nella serata di martedì. L’attore sarebbe ora in condizioni stabili dopo essersi recato presso un ospedale locale. La notizia è rilanciata in queste ore da gran parte delle testate di settore a stelle e strisce, tra le quali Variety e l’Hollywood Reporter.

Tuttavia, sempre secondo quanto riportato da Variety, il dipartimento di polizia avrebbe altresì asserito di non aver rinvenuto alcuna lacerazione o ferita sul corpo di Feldman. Al momento, la polizia cittadina non ha alcuna descrizione del sospetto assalitore né ha avuto modo di identificare o di supporre quale arma da taglio sia stata utilizzata nel corso dell’attacco descritto dall’attore. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore da un portavoce della polizia locale, Feldman avrebbe descritto un assalto da parte di tre uomini che, fermando la sua auto circa alle 22.45, avrebbero aperto le portiere del veicolo e “utilizzato un’arma contundente non identificata”.

Su twitter, Feldman ha scritto di un assalto messo in atto mentre si trovava in auto con la sua scorta:

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! 🙏🏼🙏🏼 THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I’M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN — Corey Feldman (@Corey_Feldman) 28 marzo 2018

Feldman, com’è noto, è acquistato fama giovanissimo prendendo parte negli anni 80 a film come Venerdì 13 – Capitolo finale, Gremlins, Venerdì 13: Il terrore continua, I Goonies, Stand by Me – Ricordo di un’estate e Ragazzi perduti. Negli ultimi anni è stato sotto i riflettori a seguito di interviste e dichiarazioni nelle quali ha descritto una parte importante dell’industria di Hollywood come marcia e accondiscendente nei confronti di molestie e violenze su minori.

Fonte: Variety