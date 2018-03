tempo di lettura 2'

Poco fa, abbiamo riportato i primi dettagli circa il tracking di Deadpool 2 , l’atteso sequel della pellicola campione d’incassi uscita nel 2016.

Ora vi facciamo vedere i profili animati dei personaggi che sono stati diffusi online dal profilo twitter ufficiale della pellicola.

Potete vederli qua sotto:

She can smell your BS a mile away. Say hello to Blind Al. pic.twitter.com/Sxkku0jqNG — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 28 marzo 2018

If you had a name this cool, you’d have an attitude too. pic.twitter.com/1ImdYEpuSH — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 28 marzo 2018

Lucky for you, you’re not her current target. pic.twitter.com/IvuOfp7KZX — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 28 marzo 2018

The only face powerful enough to leave the Merc with a Mouth speechless. pic.twitter.com/IJCbMOsbn4 — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 28 marzo 2018

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi: