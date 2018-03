tempo di lettura 1'

Gli ultimi aggiornamenti sul tormentato cinecomic dedicato arisalgono a gennaio.

Il primo era quello sul “divorzio amichevole” avvenuto fra lo studio e il regista Gore Verbisnki, l’ennesima uscita di scena dopo quella di Rupert Wyatt e di Doug Liman.

Il secondo quello sulla “sospensione della produzione del film” fino a nuovo ordine.

Da Omega Underground (via CBM) arriva ora la segnalazione che la Fox avrebbe fissato al 19 giugno l’inizio delle riprese che si terranno a New Orleans, nello stato della Louisiana, e interesseranno anche i Big Easy Studios (già impiegati da James mangold per Logan – The Wolverine).

Resta solo da capire chi si metterà dietro la macchina da presa del lungometraggio.

Terremo gli occhi bene aperti e vi segnaleremo tutti gli eventuali sviluppi…