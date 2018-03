tempo di lettura 3'

È disponibile online una nuova clip di, il film diretto da Brad Peyton e interpretato fra gli altri da Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Malin Akerman, Marley Shelton, Jack Quaid e Jake Lacy.

L’estratto, che trovate più in basso, è stato condiviso su Twitter dal protagonista del “monster movie”, ovvero Dwayne “The Rock” Johnson.

“Rampage” sarà distribuito a partire dal 12 aprile nei cinema italiani da Warner Bros. Pictures, società della Warner Bros. Entertainment.

Ecco la clip:

Man and his best friend.

Here’s an EXCLUSIVE never seen before scene from RAMPAGE.

I’ll stop at nothing to protect my buddy George from anyone or anyTHING harming him. Despite him thinking peeing on my things is rad and funny. #RAMPAGE APRIL 13th WORLDWIDE 🦍🐺🐊 🌎 pic.twitter.com/lGCNvEZ7w8

— Dwayne Johnson (@TheRock) 28 marzo 2018