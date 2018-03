Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Frank Oz, tornato a interpretare Yoda in, ha di recente parlato con Collider a proposito del film di Rian Johnson e nello specifico dell’accoglienza da parte del pubblico.

Queste le sue parole:

Sì, c’è stata una vera ondata di malcontento. E non me la spiego, non me la spiego proprio. L’ho trovato un ottimo film, perciò non capisco le polemiche. Sono una persona che lavora con lo script alla mano, e se lo trovo coerente e giusto per il momento e per il personaggio, non mi serve pensare ad altro. Non mi piace pensare a influenze esterne o altro.