Come raccontato da, oltre 40 anni fa fu– non ancora celebre interprete di Freddy Krueger nella saga di– ad avvertirlo del casting in corso per il progetto che sarebbe diventato

Come raccontato da Hamill:

Ci incontravamo, a volte, a quell’epoca. E sapete, nessuno avvertiva gli altri di un’opportunità di casting se non dopo essere stato scartato. Credo che [Robert] fosse stato preso in considerazione per il ruolo di Han Solo. Ad ogni modo mi disse “C’è un’occasione per un ruolo in questo film, si chiama Star Wars, lo dirige George Lucas“. Io conoscevo Lucas per via di American Graffiti. Robert mi disse “Dovresti dare un’occhiata”.

Il resto è noto. Hamill divenne un volto celebre in tutto il mondo e Star Wars un fenomeno globale. Englund avrebbe poi ottenuto il ruolo di Freddy Krueger nel 1984 nel celebre film di Wes Craven.

