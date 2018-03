tempo di lettura 2'

Carrie Fisher mi disse “Segui [su Twitter] William Shatner, è divertente”. Io le risposi “Ok, lo faccio subito”. Nel giro di due ore venne fuori una screenshot della notifica “Mark Hamill ha iniziato a seguirti” e lui scrisse “Una storia dell’orrore in cinque parole”. Io a quel punto dissi “Non ho capito bene come prendere questa faccenda”, perché William è un amico. Pensai fosse una sorta di umorismo nero, anche se bisogna essere in due dare vita a una gustosa “faida”, non può esserci uno “scontro” se a combattere è una parte sola. Io poi sono uno che ama, non uno che combatte!

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di scherzare sulla presunta “faida” tra l’attore e, che secondo un curioso luogo comune dovrebbe rispecchiare in qualche modo la presunta “rivalità” tra i franchise di. Hamill ha raccontato:

Come inoltre dichiarato da Hamill, la presunta incompatibilità tra l’amore per Star Wars e quello per Star Trek è una grossa sciocchezza:

Si possono tranquillamente amare entrambi i franchise. Alcuni dei miei più cari amici fanno parte del mondo di Star Trek, come Brent Spiner. Conobbi anche Leonard Nimoy, era una persona fantastica. Non sono molto sicuro, a questo punto, su William Shatner!

