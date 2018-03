tempo di lettura 2'

Inl’antagonista del film sarà. Meglio noto in Italia come il, il personaggioè apparso per la prima volta sulle pagine di(ulteriori dettagli su Badcomics ). Nei fumetti è ritratto come un uomo, ma nel cinecomic di Peyton Reed in arrivo a luglio sarà interpretato da una donna, ovvero

L’attrice, attualmente sul grande schermo in Ready Player One, ha commentato la cosa durante una recente intervista:

Mi piace pensare che un personaggio di un fumetto appartenga al fumetto. In qualità di attrice il tuo compito è di farne una trasposizione, sei incaricata di plasmarlo e di dargli vita. Donne che spaccano, donne forti, dobbiamo continuare su questa strada.

Sull’accoglienza del pubblico ha poi ammesso:

Le reazioni sono state entusiaste e l’attesa è palpabile. Non vedo l’ora, sono prontissima! *** La pellicola sarà la terza prodotta dalla Casa delle Idee a uscire nel 2018 dopo Black Panther e Avengers: Infinity War.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath), Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018.