tempo di lettura 1'

La fonte, come spesso accade con notizie poco liete come queste, è di nuovo TMZ

Stando a quanto pubblicato poco fa dal popolare sito americano, Arnold Schwarzenegger, attore ed ex governatore della California, è stato ricoverato d’urgenza e operato a cuore aperto.

Secondo quanto riportato da TMZ, la star si è ricoverata giovedì al Cedars-Sinai di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca tramite un procedimento definito come “sperimentale” e si sarebbero verificate complicazioni di natura non meglio definita. I chirurghi hanno deciso che era necessaria un’operazione d’urgenza a cuore aperto che sarebbe durata svariate ore.

[UPDATE] Il portavoce di Schwarzenegger ha spiegato a TMZ che l’operazione è servita a “rimpiazzare una valvola polmonare rimpiazzata già nel 1997 a causa di un difetto congenito al cuore”, ed era prevista. Sin dall’inizio era stato preventivato che quella valvola non fosse permanente, e a quanto pare aveva già superato la sua aspettativa di vita. Ieri Schwarzenegger ha deciso di sostituirla con una nuova valvola meno invasiva: “Durante la procedura, è stato messo insieme un team per la chirurgia a cuore aperto in caso non fosse possibile inserire la nuova valvola”.

Schwarzenegger si sta riprendendo dall’operazione ed è in condizioni stabili.