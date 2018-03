tempo di lettura 1'

Come riportato da The Tracking Board, sarà, regista die dei primi tre film di, a dirigere, thriller con, interprete del Soldato d’Inverno nell’Universo Cinematografico Marvel.

Il progetto è stato a lungo in fase gestazione presso la Appian Way di Leonardo DiCaprio. Sulla base degli ultimi sviluppi, il film sarà prodotto dalla New Regency insieme alla Appian Way e alla LBI Entertainment.

La vicenda è tratta dal romanzo di Josh Bazell ed è incentrata su un dottore di New York la cui vita viene sconvolta quando un gangster lo riconosce come un pericoloso assassino entrato in un programma di protezione testimoni.

Lo script è firmato da Brian Koppelman e da David Levien (Ocean’s Thirteen, Billions). Tra gli ultimi film di Verbinski ricordiamo La Cura dal Benessere.

