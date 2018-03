tempo di lettura 1'

Uno dei fattori chiave nel successo de, diretto nel 2008 da, è stato il ritratto di Joker reso possibile dalla grande interpretazione di. A Ledger, com’è noto, è stato riconosciuto un Oscar – purtroppo postumo – come Miglior Attore Non Protagonista.

Allora come dopo l’uscita del film nelle sale, si è parlato spesso delle varie alternative prese in considerazione da Nolan per il ruolo, prima della scelta di Ledger. Uno dei nomi circolati spesso è quello di Sean Penn. Nel corso di un’ intervista concessa al podcast Happy Sad Confused, Penn ha tuttavia negato di aver mai ricevuto un’offerta formale per il ruolo di Joker da parte del regista di Interstellar e Dunkirk:

Non ricordo una cosa simile. Se fosse stato così, non sarebbe stato lui in persona a farmi una proposta simile. Abbiamo avuto la versione indimenticabile di Jack Nicholson, e poi quella di Heath Ledger che ha dato decisamente uno scossone al personaggio. Sì, nel corso degli anni mi sono state offerte un paio di cosette che hanno poi decretato il successo di alcuni film di genere. Nella maggior parte dei casi – vedendo quei film e quei personaggi al cinema – ho pensato che, se in quei ruoli ci fossi stato io, magari quei film non avrebbero avuto molto successo!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CB