tempo di lettura 2'

Se, da una parte, fra Colin Trevorrow e Kathleen Kennedy le cose non sono andate per il verso giusto, tanto che il regista ha “divorziato” dalla Lucasfilm abbandonando la regia di Star Wars 9 (tornata nelle mani di J.J.Abrams), pare proprio che con Steven Spielberg le cose siano andate diversamente.

È stato lo stesso filmmaker, in questi giorni nei cinema con Ready Player One, a confermare che sarà proprio Colin Trevorrow a scrivere e dirigere il terzo capitolo di Jurassic World.

Trevorrow, responsabile del rilancio del franchise avvenuto nel 2015 con Jurassic World, ha scritto (insieme a Derek Connolly) e prodotto il secondo episodio, Jurassic World: Il Regno Distrutto che è stato da J.A. Bayona (The Impossible).

La produzione di Jurassic World: Il Regno Distrutto è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra ed è terminata il 9 luglio 2017. L’uscita è fissata al 22 giugno 2018.

Questa la sinossi:

Sono passati quattro anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; Isla Nubla adesso è un luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove i dinosauri sopravvissuti cercano riparo nella giungla. Al risveglio del vulcano, inattivo fino a quel momento, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) intraprendono una campagna per salvaguardare le specie di dinosauri ancora in vita da un evento di distruzione di massa. Owen è intento a cercare Blue, il suo principale velociraptor ancora disperso nella foresta, mentre Claire nel frattempo ha sviluppato un rispetto nei confronti di queste creature, divenute ormai la sua missione. Giunti sull’isola proprio mentre la lava inizia a scorrere i due scoprono anche una cospirazione di portata globale che potrebbe far ritornare l’intero pianeta a un rovinoso stato di disordine come non si vedeva dalla preistoria.