A cavallo di San Patrizio si è tenuto in Irlanda, a Dublino per l’esattezza, un evento stampa home video di, il film scritto e diretto dache sarà acquistabile in Italia dall’11 aprile in Blu-ray, Blu-ray 4k e Dvd.

È stato in questa circostanza che Mark Hamill ha rilasciato delle dichiarazioni a Cinemablend in cui ha esposto la sua posizione circa il futuro della saga che ha contribuito a plasmare interpretando Luke Skywalker:

Penso che dovrebbero rallentare un po’ il ritmo per non rischiare un’eccessiva saturazione. Ho domandato alla Disney “Ma Davvero? Dopo soli cinque mesi ce ne usciamo con Solo: A Star Wars Story? Ma non si potrebbe almeno aspettare fino a Natale?”, ma avevano già gli slot prenotati, stanno lavorando anche alla roba Marvel e ai loro film, quindi si tratta di robe che vanno oltre le mie competenze […] Non ci dovrebbero essere limiti [alle storie da raccontare, ndr.] è una tela senza limiti. Ci sono i film antologici che possono avere delle identità ben distinte. Rogue One può essere più crudo, in stile film di guerra. Solo avrà – anche se sono solo mie supposizioni lo specifico – dei toni più da commedia, ma perché un personaggio come Han Solo, che è un ladro, un furfante, un giocatore d’azzardo e un donnaiolo, si presta alla cosa. Con i film “standalone” non devono seguire le formule della Trilogia. Possono stabilire una premessa, sviluppare la storia e chiuderla lasciando il pubblico desideroso di vederne altre. Ci sono possibilità infinite.

