Sono molte le indiscrezioni che vedonoambientato durante la Guerra Fredda, dopo un primo capitolo ambientato nel corso della Prima Guerra Mondiale. Il film, nuovamente diretto da, vedrà(Ghostbusters) nel ruolo di Cheetah e(Game of Thrones, Narcos, Kingsman – Il Cerchio d’Oro) in un ruolo ancora sconosciuto.

Nelle ultime ore, tuttavia, The Tracking Board ha diffuso alcuni possibili dettagli proprio sulla parte riservata a Pascal. L’attore dovrebbe interpretare “un truffatore di nome Rex”. Nello script – sempre secondo gli ultimi rumour – sarebbe presente anche un “inquietante uomo d’affari americano”. È improbabile, tuttavia, che quest’ultimo ruolo possa essere ricoperto da Pascal dal momento il succitato businessman dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – un semplice personaggio di contorno. Quando al ruolo del misterioso “Rex”, sono in corso varie speculazioni circa le possibilità che possa trattarsi di un personaggio presente in alcuni fumetti DC (come Rex Mason o Rex Tyler). Il tutto, ad ogni modo, va al momento preso con la giusta dose di prudenza: quanto trapelato non fa parte – lo ricordiamo – di dichiarazioni ufficiali bensì di potenziali indiscrezioni ancora prive di conferme.

