Dopo il trailer è approdato in rete anche un poster di, thriller sci-fi basato sull’omonimo romanzo diin arrivo ad agosto negli Stati Uniti. Alla regia c’è(co-regista di Kung Fu Panda 3 con Alessandro Carloni).

La vicenda si svolge dopo un’epidemia che ha ucciso la maggior parte dei bambini e degli adolescenti americani. Quando alcuni sopravvissuti sviluppano dei superpoteri, vengono etichettati come un pericolo per la società e internati in campi di prigionia. Il primo libro racconta di una ragazza di 16 anni con poteri telecinetici che riesce a fuggire da uno dei campi unendosi a un gruppo di ragazzi in fuga dal Governo.

Potete vedere il poster qua sotto:

Nel cast Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Miya Cech e Patrick Gibson.

FONTE: Impawards