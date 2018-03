tempo di lettura 1'

(Lo Squalo) è entrato a far parte del cast di, action thriller diretto dasu una sceneggiatura di Nika Agiashvili.

La pellicola segue la storia di Clair Hamilton, ex specialista militare che al suo ritorno a casa dopo una missione in Medio Oriente riceve la notizia della morte di suo padre e si ritrova in mezzo ad una diatriba con il suo provocatorio figlio di 13 anni, Charlie. Quando si sparge la voce della grande eredità di Clair, Charlie viene rapito da un gruppo di malviventi locali guidato da una misteriosa figura nota solamente come “Padre”. Con una mossa disperata alla ricerca di suo figlio la donna cattura uno dei rapitori e lo costringe ad affrontare un viaggio con lei tra le montagne dell’Alaska. Per salvare suo figlio Clair dovrà stringere un improbabile alleanza con il malvivente e riuscire a sopravvivere al selvaggio Nord.

Del cast fanno parte anche Gina Carano (Fast & Furious 6, Haywire) e Brendan Fehr (Final Destination, Roswell).

