tempo di lettura 2'

ha avuto modo di rassicurare il pubblico circa i lavori di, asserendo che non ci saranno ritardi rispetto alla data di uscita prevista.

In uno dei suoi ultimi tweet, il regista ha infatti scritto in maniera molto chiara che, tra i lavori del montaggio e della colonna sonora, la tabella di marcia del team della Lucasfilm è in linea con i “tempi di consegna” stabiliti.

Qui di seguito il tweet di Howard, rassicurante rispetto alle preoccupazioni di un utente che – proprio citando Han Solo – aveva esternato un potenziale “brutto presentimento”:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.

Fonte: CB