Com’è noto, le diverse trilogie dicoprono vari periodi della galassia lontana lontana. La cosiddetta “trilogia originale”, uscita tra gli anni 70 e 80, è ambientata dopo gli eventi della cosiddetta “trilogia prequel”, uscita tra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000. La trilogia in corso è la cosiddetta “trilogia sequel” ed è ambientata dopo gli eventi della trilogia originale.

In una delle sue ultime interviste, Mark Hamill ha avuto modo di asserire che – almeno per coloro che si avvicinano alla saga oggi – l’ordine migliore per gustare i film è quello cronologico secondo la timeline degli eventi narrati:

Come dichiarato da Hamill:

Io personalmente penso sempre [a Star Wars] rispetto ai tempi nei quali i film sono usciti nelle sale. Però potrei anche sbagliarmi, perché in effetti se uno non ha mai visto nessuno degli Episodi procederà probabilmente nell’ordine I, II, III, IV, V, VI … uh, e Rogue One? Beh, un attimo, Rogue One viene prima di Episodio IV! Quindi sì, suppongo che l’ordine sia I, II, III, Rogue One, IV, V, VI, VII, VIII.

L’ultimo film di Star Wars uscito al cinema è Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson. A breve arriverà nelle sale Solo: A Star Wars Story – il secondo spin-off cinematografico del franchise – diretto da Ron Howard. Il nono episodio della saga principale sarà nuovamente diretto dA J.J. Abrams (già regista de Il Risveglio della Forza).



