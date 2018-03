Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Intervistati dalla CNN,hanno avuto modo di rispondere a una peculiare domanda circa gli accesi dibattiti cheha sollevato online.

L’ottavo Episodio della saga, com’è noto, è stato al centro di vigorosi scambi di opinioni tra coloro che ne hanno apprezzato le scelte creative e coloro che hanno invece bocciato quanto visto al cinema.

Alla domanda se il regista sia rimasto in qualche modo sorpreso dalle critiche negative, Johnson ha risposto:

La risposta è “no” se vi riferite a eventuali reazioni del tipo “Oh wow, hanno ragione, non avremmo dovuto fare le cose in questo modo”. Tuttavia, trovo che sia del tutto normale che ci siano anche critiche [negative] nei confronti di ogni film di Star Wars. Ogni fan apprezza delle cose e ne detesta delle altre. Ogni film ha i suoi estimatori e i suoi detrattori. Vale per tutti i capitoli della saga, dagli ultimi ai primi.

Mark Hamill ha inoltre aggiunto:

È stata una fortuna che ai tempi de L’Impero Colpisce Ancora non esistessero i social media. A quei tempi occorreva un certo livello di impegno per mettersi da una parte e scrivere una lettera del tipo “Signor Hamill, perché mai avete intrappolato Harrison Ford in un blocco di caffè? Non lo trovo giusto”. Oggi invece basta premere un tasto, è facilissimo. Puro odio può essere consegnato direttamente a casa tua in appena un secondo.