Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Westerworld) e(Annientamento) sarebbero entrate a far parte del nuovo heist movie diretto da(Me and You and Everyone We Know).

Il progetto, prodotto dalla Plan B Entertainment e dalla Annapurna, è incentrato su Old Dolio, una donna la cui vita viene sconvolta quando i suoi genitori – dei truffatori dilettanti – invitano un estraneo ad unirsi a loro per partecipare ad una grande rapina. Evan Rachel Wood vestirà i panni di Old Dolio, mentre Gina Rodriguez sarà una dilettante truffatrice che imparerà i segreti di famiglia. Del cast fanno parte anche Richard Jenkins (La Forma dell’Acqua) e Debra Winger, che invece interpreteranno i genitori di Old Dolio.

