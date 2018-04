tempo di lettura 1'

Non solo figure ma anche… cereali! Parlando con Coronado Eagle & Journal il fondatore della Funko Michael Becker ha rivelato che questa estate verranno messi in commercio delle speciali confezioni di cereali, Funko Cereal, dedicati a personaggi iconici come Freddy Krueger, Elvira e Beetlejuice: “Una delle cose più divertenti è che stiamo per rilasciare la nostra linea di cereali, in ogni confezione sarà presente un mini-Pop! Abbiamo ottenuto delle grandi licenze come He-Man, Wonder Woman, Elvira Mistress of the Dark, Freddy Krueger”, ha spiegato Backer continuando, “guardavo i cartoni animati ogni sabato mattina mangiando i cereali. Quando aggiungi il latte nei cereali di Freddy Krueger ad esempio sembra che diventi rosso sangue. In quelli di Beetlejuice invece il latte assomiglia a della melma”.

Questi speciali cereali avranno un costo di $7,99 a scatola e saranno disponibili in alcuni negozi americani da giugno. Qui di seguito trovate una prima immagine dei prodotti:

FONTE: BD