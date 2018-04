tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline Annabelle Wallis, vista di recente al fianco di Tom Cruise in La Mummia, sarebbe entrata a far parte del cast di Boss Level, action thriller di Joe Carnahan (A-Team, The Grey, Stretch – Guida o muori) il cui cast già comprende Mel Gibson e Frank Grillo.

Non ci sono ancora dettagli rilevanti sulla trama, ma sappiamo che Grillo vestirà i panni di un veterano delle forze speciali in pensione di nome Roy che viene intrappolato in uno strano loop che lo costringe a vivere la sua morte ogni giorno. La Wallis vestirà i panni di Alice, igienista dentale innamorata di Roy.

Del cast fa parte anche Will Sasso (Perfetti…Ma non Troppo). Anche Naomi Watts è in trattative per apparire nel film.

Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian si stanno occupando della produzione del progetto. La sceneggiatura è stata invece scritta dai fratelli Borey.