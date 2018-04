tempo di lettura 2'

non ha ancora un titolo. I Marvel Studios stanno aspettando l’occasione giusta per annunciare come si chiamerà il kolossal che, come sappiamo, è stato girato appena dopoe con questo avrà non pochi collegamenti (anche se apparentemente sarà un film a se stante).

Quando lo scopriremo? Difficile a dirsi: logica vorrebbe che venisse rivelato alla fine di Avengers: Infinity War, ma è anche possibile che i Marvel Studios abbiano deciso di aspettare il Comic-Con di San Diego per annunciarlo. I motivi per cui viene tenuto segreto potrebbero essere molteplici: innanzitutto, con due Avengers a un anno di distanza l’uno dall’altro, la Disney preferisce sicuramente che si tenga tutta l’attenzione sul primo dei due film. Inoltre, il titolo potrebbe essere collegato a Infinity War.

Rispondendo a un fan su Twitter, il canale ufficiale dei registi ha alimentato le speculazioni (se non le preoccupazioni) a riguardo. Vi traduciamo lo scambio:

“Il fatto che i Fratelli Russo non vogliano dirci il titolo di Avengers 4 perché spoilera Infinity War mi spaventa moltissimo.” “È quello che Dovrebbe fare.”

It should. — Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 30, 2018

Quale titolo potrebbe spaventare i fan? Difficilmente conterrà spoiler sull’eventuale morte di uno o più personaggi, quindi l’ipotesi è che lasci intuire la direzione che prenderà il franchise lasciando intuire ciò che accadrà a uno o più personaggi in Infinity War, come peraltro già accennato dai registi. Vi ricordiamo peraltro che un anno fa era stata Zoe Saldana a svelare inavvertitamente il possibile titolo del film, in linea con quanto scritto sopra.

Non resta che aspettare quando i Russo decideranno che sarà “il momento giusto” per annunciare il titolo.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.