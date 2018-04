tempo di lettura 1'

Ma se una porta si chiude, un portone potrebbe aprirsi: l’attore ha infatti svelato di aver incontrato i Marvel Studios, che gli avrebbero proposto una parte da supereroe. Nessun dettaglio a riguardo, ma Boyega ha spiegato che se mai si chiudesse un accordo, il film arriverebbe tra diversi anni. Detto questo, è chiaro che la Disney intende impegnare nuovamente l’attore quando avrà finito il suo lavoro nella saga di Star Wars (le riprese di Episodio IX, ultimo della nuova trilogia, inizieranno a luglio).

Comparendo all’Awesome Con di Washington DC, Johnha smentito categoricamente il suo interessamento nell’interpretare Blade in un film o in una serie (“sarebbe come sputare in faccia a Wesley Snipes”) dando il suo sostegno al ritorno di Snipes nella parte.

